Vainqueur à Brest (0-2), Nîmes réalise la passe de quatre et reprend ses distances

Les "Crocodiles" de Nîmes, vainqueurs à Brest (2-0) lundi en clôture de la 30e journée de Ligue 1, affirment leur statut de dauphins du leader, Reims. Après cette victoire, Nîmes est toujours à 11 points de Reims, qui a dominé Lens samedi (3-1), et ne laisse pas revenir la meute des poursuivants toujours emmenée par Ajaccio, court vainqueur (1-0) au Gazélec du derby corse. En première période au stade Francis-le-Blé, par une température proche de 0 degré et sous quelques flocons, Brest a répondu par des combinaisons rapides à une touche de balle à la bonne occupation du terrain gardoise, pour tenter de déséquilibrer la défense adverse.

Et c'est sur une remise à une touche de balle de Charbonnier, qui mettait deux Nîmois dans le vent, que Diallo s'est retrouvait seul devant Valette, mais le gardien nîmois déviait son tir (12e). Savanier, pour Nîmes, répliquait à la 15e minute, en décochant un puissant tir d'une vingtaine de mètres qui était boxé par Larsonneur. A la demi-heure, Charbonnier trouvait encore Diallo, mais d'un magnifique tacle glissé, Harek lui enlevait le ballon du pied (30e).

Bozok, meilleur buteur de L2, inscrivait quatre minutes plus tard son 22e but de la saison: petit crochet suivi d'un tir enroulé dans la surface, hors de portée de Larsonneur (1-0, 34e), pour l'ouverture du score nîmoise. Juste avant la pause, Nîmes manquait une belle occasion de faire le break, mais Alioui sur un penalty accordé pour une main de Kiki, tirait à côté. Ce break, Nîmes le faisait dès le début de seconde période, quand Briancon propulsait de la tête le ballon dans les filets sur un centre puissant et rentrant de Savanier à la suite d'un corner (2-0, 47e).

Vexés, les Brestois ont alors durci le jeu, récoltant plusieurs cartons, sans jamais parvenir à revenir, signe de leur impuissance. Ils ne comptent toujours que 5 victoires sur 15 matches à la maison cette saison. Nîmes, lui, 2e au général, l'est aussi au classement à l'extérieur, où il a gagné pour la 9e fois en 15 déplacements.