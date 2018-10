Auxerre s'incline à Troyes (1-0)

Troyes, qui a battu Auxerre (1-0) lundi soir en clôture de la 9e journée de Ligue 2, pointe désormais à la 14e place d'un classement toujours emmené par Metz, malgré la défaite des hommes de Frédéric Antonetti samedi à domicile contre Le Havre. Les Troyens enfoncent les Auxerrois, qui n'ont pourtant pas démérité au Stade de l'Aube mais ont manqué de réussite.

L'AJA, qui avait débuté convenablement la saison (9e après 4 journées), connaît un cruel manque de réussite. Elle a encaissé sa quatrième défaite en cinq matches (pour 1 seul petit nul), sans le moindre but marqué pendant cette série noire, et se retrouve en position de barragiste (18e). Alors que la domination était auxerroise, Troyes a ouvert la marque sur son premier mouvement offensif dans ce match, à la 12e minute : Martins Pereira a lancé sur la droite l'ex-Lensois Fortuné, qui a déposé le ballon au premier poteau sur la tête de Mbeumo (1-0).

Ce score est resté inchangé à la mi-temps, malgré l'outrageuse domination d'Auxerre. Mais le gardien troyen Samassa a réussi deux arrêts de classe sur deux coups francs superbement tirés par Mancini (25e) et Touré (42e). Le résultat n'a plus bougé, malgré quelques escarmouches en seconde période, dont deux occasions en or pour Troyes : une tête à bout portant de Raveloson sur un centre de Pelé sortie par Michel (57e) et un tir sur la barre de Fortuné sur un contre (73e).