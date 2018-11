Ligue 2 : Brest continue sur sa lancée, Nancy enchaîne

Et de 12 ! Voilà 12 matches que Brest ne s’est plus incliné en Ligue 2. Une fois encore, les hommes de Jean-Marc Furlan se sont montrés intraitables pour venir à bout de l’AC Ajaccio (2-0) grâce à des réalisations de Castelletto (40e) et Mayi (90e+3) au stade Francis-Le Blé. Grâce à ce résultat, Brest revient provisoirement à hauteur de Metz (34 points), leader, qui se déplacera samedi sur la pelouse de Grenoble. Les Messins tenteront d’appuyer un peu plus leur domination.

Statu quo entre Lorient et Lens, Nancy revit

Alors que Lorient avait l’occasion de retrouver le chemin de la victoire après la défaite face à Troyes la semaine dernière (0-2), les Merlus ont concédé le match nul face à Lens (2-2) dans ce choc de cette 16e journée. Les hommes de Mickaël Landreau ont longtemps mené 2 à 0 (Haïdara csc, 8e, Claude Maurice, 36e) mais valeureux, les Lensois ont effectué une excellente deuxième mi-temps, récompensée par des buts de Doucouré (75e) et Gomis sur pénalty dans les ultimes instants de la rencontre (90e). Les deux équipes restent provisoirement 3e et 4e au classement (avec respectivement 29 et 28 points).

Enfin, après n'avoir récolté qu’une seule victoire en quatorze matches, Nancy, lanterne rouge avant cette journée, a enchaîné une deuxième victoire de suite après celle du Red Star en venant à bout de l’US Orléans (2-1). Avec cette victoire, les hommes d’Alain Perrin, désormais 19e avec 11 points, ne sont plus qu’à trois points du premier non-relégable, l’AC Ajaccio (14 points).