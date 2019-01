FC Metz : Sunzu soupçonné de violences conjugales

Le défenseur central du FC Metz, l'international zambien Stoppila Sunzu, âgé de 29 ans, a été placé en garde à vue la semaine dernière pour des violences sur sa compagne. D'après le Républicain lorrain, qui a révélé l'affaire, le joueur a été placé en garde à vue jeudi à l'hôtel de police de la ville et a été remis en liberté vendredi, jour du match FC Metz - Clermont. Lors de ce match, il était remplaçant et il est entré sur le terrain à la 68e, à la place de Mamadou Fofana.

Sunzu est soupçonné de violences conjugales sur sa compagne et sera convoqué devant le tribunal correctionnel de Metz pour violences aggravées, a confirmé le parquet.

Le FC Metz est leader de L2 et dispute mardi soir un seizième de finale de coupe de France face à Monaco. Stoppila Sunzu est arrivé début juillet sur les bords de la Moselle en provenance d'Arsenal Toula, en Russie, où il était prêté par Lille depuis un an et demi.