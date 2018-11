L'AC Ajaccio rétrogradé "à titre conservatoire" par la DNCG

Après Sochaux, l'AC Ajaccio. Comme pour les Lionceaux, la DNCG a décidé une rétrogradation "à titre conservatoire" du club corse en National 1 à l'issue de la saison. Le gendarme financier du football professionnel français a également annoncé l'encadrement de la masse salariale de l'ACA. "Je ne suis pas inquiet, je suis lucide, a assuré vendredi le président ajaccien Léon Luciani à l'AFP, confirmant les décisions de la DNCG. Pour moi il ne manque rien, ce qu'il manque selon la DNCG sera réalisé. Il nous reste un peu plus de deux mois pour nous mettre en conformité".

La rétrogradation de Ligue 2 en National 1 étant décidée "à titre conservatoire", le club peut voir sa sanction levée s'il se conforme aux demandes de l'instance. "On épure lentement nos dettes", a ajouté M. Luciani, évoquant d'importants investissements pour le stade François Coty, dont le club est propriétaire. La DNCG a également annoncé la rétrogradation "à titre conservatoire" de Sochaux, et un encadrement de la masse salariale des clubs de Niort et de l'US Orléans, tous en Ligue 2.