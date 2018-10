L2/10e journée: Metz conforte sa place de leader, Auxerre se relance devant Guy Roux

Le leader Metz s'est imposé (3-0) contre Niort à domicile vendredi, lors de la 11e journée de Ligue 2, et a mis la pression sur ses poursuivants Lens, Brest et Lorient, alors qu'Auxerre a signé sa première victoire en sept matchs.

Malgré l'interruption du match au stade Saint-Symphorien à cause d'une coupure de courant, Metz (27 points) a confirmé sa place de leader avant le derby breton samedi entre Brest (22 pts) et Lorient (21 pts) et le match de Lens (23 pts) lundi contre le Gazélec d'Ajaccio (13e) à Bollaert.

Auxerre célèbre les 80 ans de Guy Roux comme il se doit

A la 29e minute, le meilleur buteur du championnat Habib Diallo a marqué son onzième but. Plongées dans le noir à la 47e, les deux équipes sont retournées au vestiaire. Les lumières revenues vingt minutes plus tard, le défenseur Stoppila Sunzu doublait la marque (80e) puis Opa Nguette, entré en jeu, permettait aux Lorrains de finir à 3-0 (90e+4).

Pour les 80 ans de Guy Roux, les Auxerrois ont gagné contre Béziers (15e), 2-0, leur premier match de L2 en sept journées. "Ça me fait un peu d'émotion bien sûr, mais ce qui m'en ferait plus encore, c'est que l'équipe gagne. Je suis un supporter acharné", a-t-il réagi sur la pelouse au micro de beIN Sports.

Un ACA - Le Havre (encore) animé

En Corse, le match entre l'AC Ajaccio et Le Havre était attendu, cinq mois après leur barrage d'accession en Ligue 1 marqué notamment par cinq exclusions et une bagarre. Après avoir mené 3-0, les Ajacciens ont résisté à la remontada havraise pour l'emporter 3-2. Réduit à 10 dès la 39e minute, Nancy a perdu à domicile contre Grenoble (1-2) et reste englué à la dernière position, avec une seule victoire en 11 journées.

Mené 1-0 à la mi-temps à Troyes après un but du jeune Bryan Mbeumo (19 ans, 3 buts), Sochaux s'est bien repris avec un doublé du Bosnien Ermedin Demirovic en trois minutes (66, 69), pour aller gagner 3 points dans l'Aube. Vainqueur 1 à 0 de Valenciennes, Orléans effectue une bonne opération en remontant à la sixième place avec 19 points.

Les deux derniers matchs de la soirée, Paris FC - Châteauroux et Clermont - Red Star se sont terminés sur des matchs nuls 0-0.