Ligue 2 : Le défenseur du FC Metz Sunzu condamné pour violences conjugales

Stoppila Sunzu, défenseur central du FC Metz, a été condamné à une peine de trois mois de prison avec sursis lundi par le tribunal correctionnel de Metz pour des violences sur son épouse. Outre la peine de prison, l'international zambien, âgé de 29 ans, devra s'acquitter de 1.000 euros d'amende, a indiqué le procureur de la République Christian Mercuri, confirmant une information des médias locaux.

Selon Le Républicain lorrain, Gift Sunzu, mère de leurs deux enfants et enceinte du troisième, a été poussée à terre par son mari le 2 janvier, puis giflée le 17 janvier au cours de disputes portant sur l'infidélité du joueur. "On conteste formellement ce qu'il s'est passé", a réagi auprès de l'AFP l'avocate de l'international zambien, Hélène Nicolas. À l'audience, M. Sunzu a raconté avoir porté "un coup involontaire" à sa compagne, lors des faits du 17 janvier, en la séparant de sa maîtresse avec laquelle elle se battait.

" Ils se revoient, il n'y a aucun souci dans le couple "

"Dans le dossier, (son épouse) a attesté qu'il n'y avait jamais eu de violences volontaires de sa part, qu'un coup était certainement parti quand il avait voulu séparer les deux femmes", a ajouté Me Nicolas, précisant que Mme Sunzu avait retiré sa plainte. Selon le conseil, "ils se revoient, il n'y a aucun souci dans le couple". Le Grenat avait été placé en garde à vue dans la nuit du 17 au 18 janvier. Stoppila Sunzu est arrivé en juillet 2018 sur les bords de la Moselle en provenance d'Arsenal Toula, en Russie, où il était prêté par Lille depuis un an et demi.

Après avoir été rétrogradé la saison dernière, le FC Metz est l'actuel leader au classement de Ligue 2 avec 4 points d'avance sur Brest (2e).