Lens étrille le Gazélec et reprend la deuxième place

Le Racing Club de Lens a récupéré sa place de dauphin du FC Metz en écrasant le Gazélec Ajaccio (5-0), lundi en clôture de la 11e journée de Ligue 2. Les Sang et Or n'ont laissé aucune chance aux Corses, qu'ils ont assommés dès la première demi-heure en inscrivant la bagatelle de quatre buts, avant d'alourdir l'addition en seconde période. Solide défensivement, le RCL a impressionné en attaque, à l'image de Yannick Gomis, auteur d'un doublé, et aurait même pu l'emporter plus largement.

Grâce à ce huitième succès de la saison, les joueurs de Philippe Montanier ont récupéré leur deuxième place avec 26 points, juste devant Brest et seulement à une longueur des Messins. Le GFCA, en revanche, s'enfonce dans la crise après n'avoir pris qu'un point lors des cinq dernières rencontres. Les Gaziers pointent à la 14e place avec 12 points, seulement deux de plus que le barragiste, Auxerre. Le nouvel entraîneur ajaccien, Hervé Della Maggiore, qui a remplacé Albert Cartier durant la trêve internationale, a pu mesurer l'ampleur de la tâche qui l'attend.

Lens dans la roue de Metz

Dès le début de la rencontre, Lens a pris le contrôle des opérations et a rapidement acculé les Corses, qui n'ont pas tardé à craquer, encaissant trois buts en à peine six minutes. Malchanceux, les Ajacciens ont concédé l'ouverture du score sur un but contre son camp de Fode Camara, qui dégageait dans ses filets un centre de Grejohn Kyei (1-0, 13e). Puis Gomis a creusé l'écart dans la minute suivante à la conclusion d'un contre (2-0, 14e) avant de réussir un doublé sur une offrande de son capitaine Walid Mesloub (3-0, 19e). Le calvaire s'est ensuite poursuivi pour le Gazélec avec un nouveau but, signé Thierry Ambrose, sur un service de Gomis, qui a soigné ses statistiques personnelles (4-0, 28e).

Après la pause, les Corses se sont repris et ont inquiété les Lensois à plusieurs reprises. Ainsi, Jérémy Blayac (57e) et Aaron Boupendza (58e) ont buté sur Jean-Louis Leca, tandis qu'Alexis Araujo a trouvé le poteau dans le temps additionnel. Tout en contrôle, les Artésiens ont profité du second acte pour corser l'addition sur un but contre son camp de Blayac, sur un corner (5-0, 68e). Vendredi, Metz avait conforté sa place de leader en surclassant Niort (3-0), tandis que Brest avait renversé Lorient (3-2) samedi pour rester sur la troisième marche du podium.