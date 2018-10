Lens manque le coche à Béziers

Lens a laissé passer l'occasion de prendre la tête de la Ligue 2 en se contentant d'un nul 0-0 à Béziers, mardi dans un match en retard de la 5e journée. Les Nordistes, qui se sont pourtant créé de belles occasions au stade de la Méditerranée, pointent en deuxième position, à une longueur de Metz, le leader. Une équipe lorraine battue à domicile par Le Havre (0-1), samedi lors de la 9e journée, sa deuxième défaite d'affilée après un début de saison tonitruant.

Béziers occupe la 17e place avec un point d'avance sur Auxerre, en position de barragiste. Après un début de match équilibré, qui voyait Béziers procéder le plus souvent par des contres face à la meilleure défense de L2 (3 buts encaissés), les Lensois se procuraient deux occasions coup sur coup. D'abord par Gomis, qui ne parvenait pas à exploiter un flottement de la défense biterroise et tirait au-dessus (25e) et surtout sur une tête de Tahrat deux minutes plus tard. A la réception d'un coup franc de Diarra côté droit, la tentative du défenseur lensois, seul devant la cage de Novaes, le gardien de Béziers, passait au-dessus.

Lens, une défense de fer

Les Biterrois se montraient dangereux à leur tour en fin de première période, le tir de Kanté, qui se présentait seul devant Leca, étant repoussé du pied par le gardien lensois (42e). Le match baissait un peu de rythme à la reprise mais les Lensois se faisaient plus pressants et accumulaient les corners. L'occasion la plus nette était toutefois pour Béziers. Kanté, bien lancé par Sisokko, sur la gauche de la surface, voyait son tir, légèrement dévié par Leca, frôler le montant (69e).

Les Lensois poussaient fort en fin de match, sans parvenir à trouver la faille. Les Biterrois manquaient même la balle du KO à quatre minutes de la fin. Kanté, seul devant la cage vide, tirait au dessus après une première tentative de Savane repoussée par Leca.