Ligue 2 - 8e journée : Lorient accroché par Clermont (0-0), Nancy s'impose au Gazélec Ajaccio (0-1)

Ce fut long mais les hommes de Didier Tholot ont remporté leurs trois premiers points dans cet exercice 2018-2019. Grâce à un but de Christopher Maboulou, après 675 minutes sans marquer le moindre but depuis la reprise, nouveau record en Ligue 2, les Lorrains sont venus à bout du Gazélec Ajaccio vendredi soir (0-1). Toujours derniers, ils reviennent cependant à un point du Red Star, balayé à Valenciennes (4-1) avec à un doublé de Tony Mauricio (2e, 53e) et des buts de Joffrey Cuffaut (5e) et Florian Raspentino (15e).

La bonne opération du soir est pour les Brestois qui remontent sur le podium après leur victoire sur le terrain de Grenoble (2-1) grâce à des réalisations de Haris Belkebla (44e) et de l'inévitable Gaëtan Charbonnier (70e), auteur de son septième but de la saison. Les hommes de Jean-Marc Furlan comptent 16 points au classement, un de plus que Lens qui se déplace à Niort lundi.

Pour Béziers, rien ne va plus !

En revanche, rien ne va plus pour Béziers qui encaisse une quatrième défaite d'affilée après s'être incliné 2-0 sur le terrain de Châteauroux. Les Castelroussins grimpent quant à eux d'une place au classement, de la 13e à la 12e place avec 10 points, à égalité avec leur voisin Orléans qui s'est lui imposé 1-0 sur la pelouse de Sochaux.

Les autres rencontres de la journée se sont toutes soldées par un match nul: Lorient marque le pas face à Clermont (0-0) et reste à la seconde place. Le Havre, lui, n'est pas parvenu pas à gagner face à Troyes malgré l'ouverture du score de Jean-Pascal Fontaine (1-1) et reste 6e, tandis que son adversaire du soir est 16e. De leur côté, Auxerre et l'AC Ajaccio se neutralisent (0-0) et restent respectivement à la 15e et à la 18e place du classement.