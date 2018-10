Ligue 2 - Après 25 ans, Jacques Rousselot cède la présidence de l'AS Nancy-Lorraine

Une page se tourne à l'AS Nancy-Lorraine. Après un quart de siècle à la tête du club, Jacques Rousselot a décidé lundi de céder la présidence à Jean-Michel Roussier, ancien dirigeant de l'Olympique de Marseille. À la tête de l'ASNL depuis 1994, il en restera cependant l'actionnaire majoritaire. Son ami Jean-Michel Roussier, dont il est proche depuis longtemps, aura de son côté pour mission de poursuivre le chantier prioritaire de la vente du club actuellement lanterne rouge de la L2. Les dirigeants lorrains sont en négociations pour une éventuelle cession à un fonds d'investissement américain.

"C'est un vrai déchirement pour moi, qui suis attaché au club depuis 25 ans. C'est une décision mûrement réfléchie. Alors que la cession du club à un investisseur est toujours en cours, j'ai préféré passer à la main à Jean-Michel Roussier. C'est un homme de confiance. Il faut savoir tourner la page et laisser la place à un oeil nouveau et une vision différente pour le bien du club", a commenté Jacques Rousselot, 68 ans, qui se dit "certain" que l'ASNL va rebondir sportivement et qu'à terme l'équipe a un rôle à jouer en Ligue 1.

Dans les tuyaux depuis mai

Jean-Michel Roussier, 55 ans, a dirigé l'OM entre 1995 et 1999, faisant remonter le club en L1 après deux ans à l'échelon inférieur. Son arrivée à l'ASNL était évoquée depuis le mois de mai.

Nancy, qui a effectué un début de saison calamiteux avec sept défaites lors des sept premières journées, est dernier de la L2 et n'a inscrit qu'un seul but en neuf rencontres. Le club au chardon s'est déjà sauvé de justesse la saison passée après avoir usé quatre entraîneurs. A titre personnel, Jacques Rousselot avait connu une année 2017 éprouvante: battu en mars par Noël Le Graet pour la présidence de la Fédération française de football (FFF), il avait ensuite été confronté à l'échec de la vente de son club à un groupe chinois pour environ 20 millions d'euros, avant d'être victime d'un infarctus en octobre.