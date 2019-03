Ligue 2 : Brest arrache le nul à Châteauroux, Nancy sort de la zone rouge

Brest, accroché 2-2 à Châteauroux, vendredi, lors de la 27e journée de Ligue 2, reste toujours solide deuxième du classement - synonyme d'accession directe en L1 - avec 54 points, soit à deux longueurs de Metz et à cinq de Lorient, troisième (49 pts), qui accueillera Orléans (8e) samedi.

A Châteauroux, Brest a ouvert la marque sur un penalty transformé par Ferris N'Goma (0-1, 21e), puis Oumare Tounkara a égalisé neuf minutes plus tard pour les Berrichons (1-1, 30e). Ces derniers ont pris l'avantage sur penalty, transformé par Grégory Bourillon (2-1, 71e), mais Anthony Weber a finalement permis aux Bretons de rapporter un point, d'un tir croisé du gauche dans la surface (2-2, 82e).

Nancy enchaîne

En bas de classement, Nancy est allé remporter une troisième victoire d'affilée - et spectaculaire - à Sochaux (0-4) après ses derniers succès au Havre (0-2) puis contre le Gazélec Ajaccio (3-1). Ainsi, l'équipe d'Alain Perrin abandonne la 18e place de barragiste pour la relégation, qui échoie à son adversaire du jour.

Le choc de la journée entre le Paris FC (5e, 43 pts) et Lens (4e, 45 pts) sera peut-être déjà déterminant dans la course aux barrages d'accession à l'élite.

3 victoires en 4 matches pour VA

Avec l'écrasant succès de Nancy à Sochaux, l'autre beau succès du jour est venu de Valenciennes où les Nordistes (15e) ont surclassé Ajaccio (13e), 4 à 0. Le Gazélec, autre club d'Ajaccio, a lui été humilié (0-3) à domicile par Clermont (9e) et pointe désormais à la 16e place, avec trois points d'avance sur Nancy.

Le Red Star, plus que jamais 20e et lanterne rouge avec 21 points, a été logiquement dominé (2-0) à Grenoble (11e), tandis que Troyes (6e) est allé s'imposer (2-0) à Auxerre (12e). Enfin Niort (10e) et Béziers (19e) se sont séparés sur un score nul et vierge (0-0).

Metz, leader, affrontera Le Havre lundi, au lendemain du choc Paris FC-Lens.