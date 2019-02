Ligue 2 : Brest et le Paris FC calent, Lorient enchaîne

Lorient l'a emporté à domicile face au Red Star (2-1) tandis que Brest et le Paris FC ont été accrochés par le Gazélec et l'AC Ajaccio, sur le même score (1-1) vendredi lors de la 25e journée de Ligue 2. Lorient (3e, 46 pts) conforte ainsi sa place sur le podium et se rapproche même de Brest (2e, 50 pts) et de Metz (1er, 50 pts également).

Une équipe du Red Star bien mal en point a permis à Lorient de remporter son quatrième match d'affilée avec des buts de Pierre-Yves Hamel (11e) et Fabien Lemoine (27e) contre un du Parisien Ismael Camara (83e).

Le Red Star nouvelle lanterne rouge

La grosse surprise du jour est venue du Havre, où Nancy s'est imposé (2- 0) avec des buts de Santy Ngom (39e) et Vagner (51e). Le Havre reste 6e (37 pts) mais Nancy, désormais 19e, abandonne la 20e et dernière place au Red Star.

Quant au Paris FC de Jonathan Pitroipa, meilleure défense de L2, il n'a pu renouer avec la victoire dans son stade Charléty, où il ne s'est plus imposé depuis le 4 décembre, concédant l'égalisation contre l'AC Ajaccio dans le temps additionnel par Mathieu Coutadeur (1-1, 90e+3).

Sur le terrain du Gazélec Ajaccio, qui n'a plus gagné à domicile depuis le 9 novembre, Brest n'a pu rapporter qu'un point, malgré l'exclusion du Corse David Gomis à la 56e minute, pour deux cartons jaunes. Romain Armand avait ouvert la marque de la tête pour le Gazélec (23e), puis Gaëtan Charbonnier a égalisé pour les Bretons (60e).

Troisième défaite de suite pour Clermont

Pour le reste, Orléans (11e) est allé s'imposer 2-1 à Châteauroux (14e), Auxerre (12e) a battu Clermont (8e) 1-0, Valenciennes (16e) s'est imposé face à Grenoble (9e) 3-2, tandis que Niort (10e) et Troyes (7e) se sont neutralisés (1-1).

Le leader lorrain accueillera Béziers (18e) lundi à 20h45 en clôture de la journée. Lens, 5e avec 39 points, se déplacera pour sa part chez le mal-classé Sochaux (17e) dimanche.