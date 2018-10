Ligue 2 - Brest remporte un derby breton électrique contre Lorient

C'est signé Charbonnier: deux buts et une passe décisive du buteur ont permis à Brest de remporter un derby débridé contre Lorient (3-2) et de grimper à la deuxième place de Ligue 2 derrière Metz avant le match de Lens lundi, en clôture de cette 11e journée.

Avec quatre points d'avance sur les Merlus 4e, Brest (25 pts) se place provisoirement derrière les Lorrains (27 pts), victorieux vendredi de Niort (3-0). Lundi, le RCL (23 pts) pourra récupérer son statut de dauphin contre le Gazélec Ajaccio à domicile.

Le derby avait été lancé dès vendredi, quand le coach merlu Mickael Landreau accusait Michel Padovani, l'adjoint de l'entraineur brestois Jean-Marc Furlan, d'appeler ses joueurs et son staff pour les déstabiliser. "Je n'apprécie pas ce type de fonctionnement. Les Brestois sont malins, ils fonctionnent comme ça", regrettait Landreau tout en ajoutant: "mais il n'y a pas de souci" et affirmant que ses relations avec Furlan étaient "très bonnes".

En réaction, des supporters brestois ont provoqué leurs rivaux lorientais sur les réseaux sociaux, rendant l'atmosphère étonnamment électrique entre les deux voisins. Sur le terrain, à part quelques mauvais gestes et sept cartons jaunes, l'arbitre suisse Alain Bieri a bien tenu le match et c'est au niveau du jeu que le match a été mouvementé.

Malgré une belle opportunité à la 8e minute pour Brest, c'est Lorient qui frappait le premier par Julien Ponceau, 17 ans, qui ouvrait la marque (12e) et son compteur de but en L2 pour sa première titularisation. Une avance de courte durée pour les Merlus, rejoints à la 25e quand Gaëtan Charbonnier commençait son show d'une volée dans la surface après une mauvaise relance de Vincent Le Goff, passeur décisif lorientais plus malheureux sur ce coup. Lorient reprenait l'avantage d'un tacle rageur de Gaëtan Courtet (35e), mais c'est bien l'autre Gaëtan qui allait renverser le cours du match.

Le meilleur joueur de L2 en septembre - et désormais co-meilleur buteur avec Habib Diallo de Metz (11 buts) - réalisait un doublé avec une tête sur coup-franc avant de réussir un petit festival dans la surface et d'offrir un caviar pour son capitaine Gaëtan Belaud (76e), défenseur devenu buteur pour libérer Brest.