Ligue 2 : Ahmet Schaefer nouveau président de Clermont

Ahmet Schaefer va devenir le nouveau propriétaire du Clermont Foot. Le Suisse a annoncé qu'il serait accompagné de Jérôme Champagne, consultant dans le monde du football et ancien candidat à la présidence de la FIFA, qui s'occupera des relations internationales et de la communication, de Yannick Flavien, chargé des finances et de l'Allemand Ingo Winter, qui a fait ses armes dans le recrutement au sein de plusieurs clubs de Bundesliga.

La passation de pouvoir entre Schaefer et son prédécesseur Claude Michy sera effective lundi prochain. Homme d'affaires de 37 ans, originaire de Suisse alémanique, Ahmet Schaefer a été collaborateur du président de la FIFA de 2008 à 2011, avant de travailler à Londres et à Dubaï jusqu'en 2015 pour MP&Silva, société spécialisée dans les droits sportifs.

Montée en Ligue 1 dans "trois à cinq ans"

"Après avoir été au sommet de la pyramide du football, à la FIFA, je voulais me rapprocher du terrain, du vrai jeu et être impliqué au quotidien. C'est une décision personnelle menée par la passion et la prudence. On va mettre le Clermont Foot au sein d'une alliance de clubs", a déclaré Ahmet Schaefer à la presse. Le nouveau président clermontois entend en effet investir prochainement dans "deux ou trois autres clubs", dont un évoluant en deuxième division suisse et un autre en Europe de l'Est. L'actuel entraîneur du club auvergnat Pascal Gastien gardera lui la main sur tout le volet sportif.

"On a un entraîneur qui fait des miracles avec le 19e budget, en sachant qu'il a perdu plusieurs joueurs titulaires en fin de saison dernière. L'équipe propose aujourd'hui un beau jeu (...) Notre objectif c'est d'en faire un candidat régulier aux play-off", a détaillé Ahmet Schaefer, qui envisage une montée en Ligue 1 "probable mathématiquement" dans "trois à cinq ans".

" On veut aller étape par étape "

"On n'est pas là pour faire la révolution. On veut aller étape par étape. On est encore dans une phase de découverte de la partie sportive et administrative. On va rassurer les employés et garder ce qui est très bien fait, avant de décider d'investir où ce sera nécessaire", a ajouté le repreneur qui a pointé la "gestion efficace" du club et la "rencontre décisive" avec son propriétaire Claude Michy. Avant de jeter son dévolu sur le Clermont Foot, l'homme d'affaires, qui souhaitait "investir en France", avait entamé des discussions en 2017 avec Troyes, alors en Ligue 1, puis approché cinq autres clubs, dont le Clermont Foot.

Le montant de la transaction, estimé par le journal L'Equipe à 4 millions d'euros, n'a pas été divulgué.