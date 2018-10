Ligue 2 : Didier Tholot remercié, Alain Perrin assurera l'intérim

L'aventure de Didier Tholot à Nancy s'arrête ici. "Compte tenu de la situation sportive, Didier Tholot a été déchargé de sa fonction d'entraîneur de l'équipe professionnelle. Pour le remplacer, Jean-Michel Roussier a privilégié une solution interne et a obtenu l'accord d'Alain Perrin, pour prendre en charge la direction de l'équipe de manière intérimaire", écrit le club au chardon sur son site internet.

Après 12 journées de championnat, Nancy est lanterne rouge de L2 avec seulement cinq points, à cinq longueurs du barragiste, Auxerre, et sept du premier non relégable, le Gazélec Ajaccio. Vendredi, l'ASNL, qui n'a gagné qu'un match en championnat cette année, pour deux nuls et neuf défaites, n'a pas réussi à l'emporter à Valenciennes (1-1), autre club mal classé. Tholot, qui était arrivé en Lorraine en fin de saison dernière, avait réussi à arracher le maintien à la dernière journée en terminant 17e.

Perrin (62 ans), ancien entraîneur notamment de Troyes, Marseille, Lyon, Sochaux ou Saint-Etienne, n'a plus été à la tête d'une équipe depuis son limogeage de la sélection de Chine début 2016. Le natif de Lure (Haute-Saône), qui avait débuté sa carrière d'entraîneur à Nancy dans les années 1980, avait été nommé conseiller du président Jean-Michel Roussier le 15 octobre dernier.