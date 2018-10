Ligue 2 - Lens enfonce Auxerre (1-2) et prend la tête du classement

Les Sang et Or renouent avec le succès. Après deux matchs nuls sans but, Lens est allé s'imposé sur le terrain d'Auxerre (1-2) et pointe donc en tête du classement avec 23 points avant le déplacement des Messins (21 pts) chez les Lionceaux en clôture de cette 10e journée. En revanche, le cauchemar continue pour l'AJA. Malgré un premier but en six matches de L2, les Auxerrois (18e), qui ont péché par manque de justesse devant le but, poursuivent donc leur série noire, désormais de cinq défaites et un nul en championnat.

En fin de première mi-temps, par ailleurs faible en occasions, c'est Thierry Ambrose, formé à l'AJA et passé par Manchester City, qui permettait à Lens d'ouvrir le score à l'issue d'un beau une-deux dans la surface (39e). Malgré une bonne entame de match, les Auxerrois accusaient donc un but de retard logique à la mi-temps contre des Lensois réalistes et poursuivaient leur période muette.

Espoir de courte durée pour l'AJA

Mais, revenus des vestiaires avec de meilleures intentions, ils égalisaient à la 50e minute par une frappe de l'extérieur du gauche de leur capitaine Jordan Adéoti. Une délivrance qui est venue mettre fin à une disette de plus de 500 minutes en championnat. Le public de l'Abbé-Deschamps, plein d'espoir après ce but rare à domicile, était ensuite refroidi par Grejohn Kyei, qui permettait au RCL de repasser en tête (81e) et de s'imposer 2 à 1.

Avec cette victoire, Lens relègue à la deuxième place Brest, qui avait pris vendredi la tête temporaire de la Ligue 2 en s'imposant à Valenciennes (3-1). Lors d'une soirée riche en buts (23 en huit matches), Lorient, vainqueur de la lanterne rouge Nancy à domicile (4-1) a également répondu présent et pointe au pied du podium.