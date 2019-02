Ligue 2 : Lens se promène contre Béziers (3-0) et se replace dans la course à la montée

Dans un match à sens unique, les Lensois ont concrétisé rapidement au score leur nette domination : au quart d'heure de jeu, sur un corner mal dégagé par la défense biterroise, Achraf Bencharki dépose la balle sur la tête de Guillaume Gillet aux six mètres pour le premier but (1-0, 15e).

A la demi-heure, Mounir Chouiar, le remuant attaquant lensois, déborde Rédah Atassi à l'entrée de la surface, qui n'a d'autre solution que de l'accrocher : penalty ! Le buteur maison Yannick Gomis le transforme (2-0, 30e), pour son 10e but de la saison en championnat. Dix minutes plus tard, Bencharki s'échappe sur une ouverture de Walid Mesloub dans le dos de la défense, et vient battre de près d'un tir à ras de terre Yan Marillat (40e). 3-0 ! En une période, les hommes de Philippe Montanier ont tué tout suspense.

Après ce lourd revers, Béziers, toujours englué à la 18e place, celle de barragiste pour le maintien, voit se rapprocher à deux longueurs Nancy (19e) et le Red Star, qui ont ramené un point de Niort (1-1) et d'Auxerre (0-0).

Le Gazélec et Valenciennes se neutralisent

En début de soirée, le match des extrêmes géographiques entre le Gazélec Ajaccio en Corse du Sud et Valenciennes dans le Nord, s'est soldé par un triste résultat nul sans but, à l'issue d'une rencontre insipide avec une seule nette occasion de chaque côté en tout et pour tout.

Ce résultat ne change pas grand-chose pour ces deux formations de fond de classement : le Gazélec chipe la 14e place à l'AC Ajaccio, et Valenciennes s'éloigne un tout petit peu de la zone de relégation mais demeure 17e.

Le leader Metz et son dauphin Brest, qui avaient tous deux concédé le nul (1-1) au Havre et face à Troyes vendredi, restent largement en tête après cette journée, avec respectivement 9 et 6 points d'avance sur Lorient, nouveau troisième grâce à sa courte mais précieuse victoire au stade du Moustoir sur l'AC Ajaccio (1-0).

