Ligue 2 : Metz fait chuter le Paris FC, Nancy confirme son regain de forme

Le mano a mano se poursuit entre le FC Metz, vainqueur du choc de Ligue 2 contre le Paris FC (2-0), et Brest qui a dominé Grenoble (3-1), lors de la 26e journée vendredi.

Les Messins se sont offert un succès logique face aux Parisiens qui ont raté leur prestation, comme inhibés par l'enjeu de monter sur le podium. Ce succès porte le sceau de l'attaquant Habib Diallo, auteur d'un doublé le premier sur penalty (19e) et le second (57e) sur un débordement hypersonique conclu d'une déviation astucieuse.

Avec cette défaite, le PFC coince au pied du podium, dont pourrait même l'éjecter le RC Lens (5e), en cas de victoire face à Niort en match décalé lundi.

Brest et Lorient confirment

A trois points des leaders messins, Brest, 2e, a dominé Grenoble au stade Francis-Le Blé (3-1). Les Brestois ont patiemment construit leur succès par trois jolis buts signés Yoann Court, Christian Bottocchio et Gaëtan Charbonnier.

Autre prétendant à la montée, Lorient est allé s'imposer dans la douleur sur le terrain de Clermont (Hamel, 72e) pour conforter sa place sur le podium. Les Merlus peuvent remercier Illan Meslier qui a stoppé un penalty pour Clermont en fin de match.

Troyes pointe le bout de son nez, Nancy va mieux

Troyes, porté par Touzghar double buteur, est venu à bout du Havre au terme d'un match pauvre en occasions (2-1) et reste en embuscade (6e) dans l'optique de la montée. Victoire précieuse de l'US Orléans, 8e, aux dépens de Sochaux qui a encore encaissé un but sur penalty, le 8e de la saison, soit plus que tout autre club en Ligue 2.

Auxerre, battu à Ajaccio (2-1), a concédé sa 3e défaite de rang en déplacement et coince à la 12e place ex-aequo avec son hôte de la soirée. Et dans le match de la peur, Nancy a stoppé l'hémorragie en disposant du Gazélec Ajaccio 3-1 grâce notamment à un doublé signé Amine Bassi.

De son côté, le Red Star, lanterne rouge, a signé un réveil spectaculaire en battant Valenciennes (1-0) malgré une infériorité numérique pendant plus d'une demi-heure.