Ligue 2 : Metz marque le pas, Lorient retrouve le podium

Les Messins se sont illustrés en milieu de semaine en sortant Monaco (L1) en 16e de finale de la Coupe de France (3-1), une défaite fatale à l'entraîneur monégasque Thierry Henry. Mais en championnat ils marquent le pas et avec 45 points, ils se retrouvent à présent sous la menace de Brest (42 pts), qui peut les rejoindre s'il bat Sochaux samedi.

Lorient (3e, 37 pts) a de son côté profité de l'inactivité de Lens, Clermont et du Paris FC, qui comptent tous trois 35 points, pour les dépasser et reprendre pied sur le podium au moins temporairement grâce à sa victoire à Valenciennes 2 à 1. Les Nordistes ont pourtant ouvert le score rapidement par Raspentino (10e) mais après l'exclusion sévère de Niakaté à la 38e minute, les Merlus sont parvenus à renverser le score en trois minutes par Le Goff (39e) et Claude-Maurice (41e).

Nancy n’est plus lanterne rouge

Grenoble (8e, 34 pts) a lui raté une occasion de se replacer dans ce peloton des poursuivants en concédant le nul contre le Gazélec Ajaccio (1-1). Grange a donné les devants aux Grenoblois (48e) mais Armand a égalisé sur pénalty en fin de partie (83e).

Dans le bas du classement, Nancy a repris espoir en battant Auxerre (1-0), premier succès des Lorrains depuis le 30 novembre. Les Auxerrois (11e, 29 pts) restaient pourtant sur neuf matches sans défaite et s'étaient montrés impressionnants ces dernières semaines, mais ils ont cédé sur un but de Triboulet à la 12e minute. Nancy (19e, 16 pts) cède même la dernière place au Red Star (20e, 16 pts), laminé chez lui 3 à 0 par Châteauroux, qui se donne par la même un peu d'air (13e, 22 pts).