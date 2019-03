Ligue 2 : Même mis en échec par Sochaux (1-1), Metz creuse l'écart avec ses poursuivants

Un nul à priori décevant mais qui fait les affaires du club messin. En clôture de la 28e journée de Ligue 2, le FC Metz a concédé le match nul face à Sochaux (1-1) à Saint-Symphorien lundi.

Après une première escarmouche sochalienne, une tête de Daham (17e) s'écrasant sur la transversale, les Messins ont multiplié les occasions. Mais un poteau, une transversale, les gants ou les pieds du gardien capitaine sochalien Maxence Prevot, ont empêché le ballon d'aller au fond des filets visiteurs.

Il a fallu attendre que Sochaux soit réduit à dix, après l'exclusion de Sofiane Daham pour un second carton jaune (68e), pour que Metz ouvre la marque sur un penalty transformé par Habib Diallo (75e), deuxième meilleur buteur de la L2 (18 buts). Mais Sochaux, bien qu'à dix contre onze, a égalisé six minutes plus tard par Rafa Navarro, également sur penalty.

Lens, vainqueur du week-end

Metz, avec 58 points, compte donc quatre longueurs d'avance sur Brest, battu (5-2) à domicile par Valenciennes, et neuf sur Lorient.

Les Lionceaux, toujours 18e et barragistes, sont désormais à trois longueurs du 17e Nancy, qui a réussi à battre Lorient (3-2) vendredi.

Le RC Lens est le grand bénéficiaire de cette journée : son succès (2-0) sur Auxerre samedi a permis aux Sang et Or de reprendre au Paris FC la 4e place, à une longueur du 3e, Lorient.