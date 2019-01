Bonne opération du Paris FC après son succès à Béziers (1-0) en match en retard de la 22ème journée de Ligue 2. La victoire, logique au vu de la nette domination d'ensemble du PFC, a pourtant été longue à se dessiner : le but de la victoire n'a, en effet, été inscrit qu'à la 89e minute par Adama Sarr, de près sur un centre de Cyril Mandouki après un mauvais renvoi du gardien de Béziers.

L'addition aurait dû être plus lourde pour les Biterrois, réduits à dix dans le dernier quart d'heure à la suite de l'exclusion de Junior Etou pour un second carton jaune. Mais deux tirs de Salis Wamangituka ont trouvé les deux poteaux, le gauche à la 81e minute, le droit dans le temps additionnel. L'équipe entraînée par Mécha Bazdarevic n'avait occupé qu'une fois la 3e place cette saison, au soir de la 20e journée.

Clermont et Lens calent

Pendant ce temps, Clermont, qui restait sur trois victoires d'affilée en championnat, a perdu encore des points à domicile. Les Clermontois, bien qu'ayant passé toute la seconde période dans la moitié de terrain du Havre, n'ont pu trouver la clé de la défense normande (0-0). Après ce nul, leur cinquième concédé à domicile cette saison, l'équipe auvergnate perd une place au classement où elle pointe désormais au 5e rang, devant Lens, qui lui en perd trois.

Le RC Lens, dans le dernier match de la soirée, s'est incliné 1-0 à Troyes. Au Stade de l'Aube, les plus nettes occasions ont été lensoises. Mais Samassa a veillé au grain dans les buts de Troyes, notamment sur une superbe reprise de volée d'El-Hadji Ba à la suite d'un corner en première période, qu'il a détournée du bout des doigts. Mais la victoire est revenue à Troyes, grâce à un but inscrit à la 57e minute, à la suite d'un coup franc tiré de la gauche par Bryan Pelé et repris de la tête au premier poteau par Kevin Fortuné, un ex-Lensois...