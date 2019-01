Liuge 2 : Pascal Plancque nouvel entraîneur de Niort

Pascal Plancque, 55 ans, ancien milieu de Lille, Auxerre et Laval notamment, est un technicien expérimenté, formateur à ses débuts à Auxerre et Lille, puis adjoint pendant plusieurs saisons de Claude Puel à Lille, puis en Premier League à Southampton et Leicester. Il a aussi tenu le rôle d'entraîneur principal pendant huit mois à Boulogne (L2) lors de la saison 2011-2012.

Plancque dirigera pour la première fois sa nouvelle équipe contre Grenoble samedi au stade René-Gaillard, prenant le relais de l'intérimaire Jean-Philippe Faure. A Niort, Plancque remplace Patrice Lair, officiellement licencié après avoir été mis à pied à titre conservatoire le 17 décembre dernier. Lair, ancien entraîneur à succès de l'OL féminin puis du PSG féminin, était arrivé l'été dernier à Niort. Il s'était plusieurs fois agacé de ses conditions de travail et des relations avec sa direction, avant de claquer la porte le 12 décembre et de rejoindre sa famille installée à Lyon.

Cinq jours plus tard, il était réapparu à la surprise générale au centre technique du club des Deux-Sèvres, sans pouvoir reprendre ses fonctions. Convié à un entretien par son président Karim Fradin, il avait été mis à pied à titre conservatoire en vue d'un licenciement.