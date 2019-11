L'AC Ajaccio a provisoirement pris la tête de la L2 en s'imposant à domicile 1-0 face à Rodez et devance Troyes, victorieux de Valenciennes (1-0), en attendant le choc Lens-Lorient, samedi en clôture de la 13e journée.

Qazim Laci (56e) a inscrit l'unique but de la rencontre (1-0) entre Ajacciens et Ruthénois, permettant à l'ACA d'enchaîner son 7e match consécutif sans défaite et de passer devant Lorient, avec 25 points. Rodez a eu un penalty en première période mais le gardien corse Benjamin Leroy l'a arrêté (27e), son 2e en autant de rencontres. Ajaccio est accompagné en tête par Troyes, l'équipe de Laurent Battles victorieuse à Valenciennes (1-0) dans un match fermé grâce à un but de Kouyaté (58e).

Un Gomis des grands soirs pour Guingamp

Belle opération également pour Guingamp, large vainqueur à l'extérieur de Chambly (5-1). Après l'ouverture du score de Santelli (4e), Pierrot a égalisé (14e) avant que Gomis (20e, 90e +2), d'une splendide frappe en lucarne, et Pelé (52e, 88e), ne donnent la victoire aux Guingampais, qui effectuent une belle remontée au classement (6e).

Dans la deuxième partie de tableau, Caen s'est donné un peu d'air en dominant Orléans (2-1). Cambon (33e) contre son camp, puis Pi (70e) sur corner direct ont offert la première victoire à domicile aux Caennais. Perrin (82e) avait réduit l'écart tardivement, en vain. Châteauroux bénéficie de sa victoire sur Auxerre (1-0), la 2e de la saison, pour sortir provisoirement de la zone des relégables (17e). Suite à l'expulsion d'Arcus (56e), la Berrichonne a accéléré et Mboné (69e), le capitaine, a inscrit un but très important.

Samedi, les yeux seront tournés vers le Stade Bollaert-Delelis (15h00) pour le choc Lens - Lorient. Le Mans (19e) cherchera à confirmer sur la pelouse de Clermont (10e) sa belle victoire obtenue mercredi face à Nice en Coupe de la ligue (3-2). Le dernier du championnat, le Paris FC, ira à Grenoble (8e) et Niort (14e) affrontera Sochaux (5e). Lundi (20h45), Le Havre (7e), qui n'a plus gagné depuis fin août, recevra Nancy (11e).