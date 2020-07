LIGUE 2 - Dans un communiqué publié jeudi, le TFC annonce qu'un joueur a été testé positif au coronavirus et placé en quatorzaine. L'identité du joueur touché n'a pas été dévoilé par le club relégué en L2.

Un joueur a été testé positif mercredi au Covid-19 au sein du groupe professionnel du Toulouse FC. Le joueur concerné, dont l'identité n'a pas été communiquée, a été placé en quatorzaine. "L'ensemble du groupe professionnel a été retesté, et sera testé une nouvelle fois avant le départ en stage de l'ensemble du groupe en Espagne le 13 juillet", a écrit le club dans un communiqué, sans dévoiler l'identité du joueur.

Le 22 juin, jour de reprise, quatre joueurs avaient déjà été testés positifs au coronavirus, mais des analyses complémentaires avaient montré le lendemain qu'il "s'agissait de formes anciennes de Covid-19, avec des risques non actifs du virus, à la contagiosité nulle". "Par principe de précaution, le TFC continue d'appliquer les protocoles et mesures sanitaires de rigueur auprès de ses joueurs et son staff, quotidiennement surveillés", a renchéri le TFC.

