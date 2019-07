Après deux saisons sous Mickaël Landreau ponctuées par une 7e place en 2017-2018 et une 6e en 2018-2019, le FC Lorient a choisi Christophe Pélissier pour insuffler un vent nouveau du côté des Merlus qui ont échoué à deux reprises à retrouver la Ligue 1. "Je suis un bâtisseur, un homme de projets, plus qu'un entraîneur de coups comme on dit. Pour moi, les réussites sont des histoires d'hommes", a déclaré le Haut-Garonnais, qui prônera "le jeu qui gagne" sans s'embarrasser des vieilles étiquettes lorientaises.

Son premier objectif sera tout simplement de faire vibrer à nouveau des supporters déçus des deux dernières saisons. Pour satisfaire ses ambitions, il n'est pas venu seul : deux adjoints (Jean-Marie Stephanopoli et Julien Outrebon) ainsi qu'un entraîneur des gardiens (Olivier Lagarde) sont arrivés, alors que le préparateur physique Pierre Bazin a, lui, été conservé.

Mickaël Landreau (Lorient)Getty Images

Plan de reconquête

A chaque fois ces deux dernières années, il a manqué un petit quelque chose au FC Lorient, qui fut un temps dans la course avant de céder en fin de saison à deux reprises. Mickaël Landreau s'en est donc allé sans avoir mené à bien sa mission. Malgré des contacts avec Jocelyn Gourvennec, le club morbihannais a finalement enrôlé Christophe Pelissier.

Doté d'un budget de 25 millions d'euros, le FCL repart donc à la reconquête de la Ligue 1 avec un technicien qui ne se sentait plus désiré à Amiens, qu'il avait pourtant hissé de National en Ligue 1, puis maintenu deux fois parmi l'élite en quatre saisons. Rien ne semble résister à Christophe Pélissier depuis une dizaine d'années : en quelques saisons, il avait également propulsé le modeste Luzenac de CFA en Ligue 2, sans cependant que sa dernière montée ne soit validée pour des raisons extra-sportives.

Christophe PélissierGetty Images

Grandes manoeuvres

Côté effectif, le coach souhaite un groupe élargi composé de 24 joueurs de champ et les grandes manoeuvres ont commencé. La première recrue de l'ère Pélissier - Umut Bozok, meilleur buteur de National et de Ligue 2 avant de se retrouver en échec en Ligue 1 - symbolise sa volonté de s'entourer de joueurs revanchards.

Umut BozokEurosport

D'autres arrivées devraient suivre surtout que le talentueux Alexis Claude-Maurice est toujours dans l'attente d'un éventuel transfert qui devrait rapporter une grosse dizaine de millions d'euros au club morbihannais. Le FCL attend toujours au moins un milieu de terrain (Abergel ?) et probablement un défenseur central (Fontaine ?) en l'absence de Joris Sainati qui ne devrait revenir que cet hiver et sans doute au moins un joueur offensif, en cas de départ de Claude-Maurice. Le FC Lorient débute son championnat de Ligue 2 lundi par la réception du Paris FC et se déplacera ensuite à Caen.