Sylvain Didot, nouvellement nommé entraîneur de Guingamp en remplacement de Patrice Lair remercié la semaine dernière, était attendu au tournant face au Mans. Dans un contexte pesant qui plus est, avec une partie des supporters "en grève" dans les tribunes du Roudourou et des banderoles demandant la démission du président Bertrand Desplat. Mais le coaching de l'ancien Toulousain s'est avéré efficace quand, à la 38e minute, un gros choc entre le manceau Moussiti-Oko et Pierrick Valdivia a obligé le capitaine guingampais à rejoindre le banc. Didot a alors choisi de faire rentrer Frantzdy Pierrot, arrivé cet été à l'EAG.

Un choix plus que payant puisque l'attaquant international Haïtien a marqué dans les arrêts de jeu de la première période (45+3), avant de doubler la mise à la 64e, bien servi par Gomis après une erreur de la défense mancelle. Le milieu Yeni Ngbakoto a aggravé la marque d'une très belle frappe enroulée à la 80e minute. Si le club costarmoricain s'est rassuré avec son nouveau coach et a effacé un peu la gifle reçue à Sochaux il y a un peu plus d'une semaine (3-1), pour Le Mans le calvaire se poursuit. Sous la pluie guingampaise, les Sarthois ont enregistré leur huitième défaite de la saison et stagnent en position de relégable (19e).