Les Lorientais, menés 1-0 à la pause après l'ouverture du score pour les Castelroussins par Romain Grande (39e), ont refait leur retard et tué la rencontre en cinq minutes avec un doublé de Yoane Wissa (57e, 60e) et un but de Laurent Aberge (62e). Grâce à ses 9e et 10e buts de la saison, Wissa n'a plus que deux unités de retard sur le Havrais Tino Kadewere, qui ne jouera que lundi face à Guingamp.

Les "Merlus", qui avaient connu une passe difficile avec quatre matches sans succès, ont donc aligné trois victoires de rang, après avoir surclassé Niort (4-1) en Championnat et corrigé Guingamp (3-0) en Coupe de France. L'AC Ajaccio, qui a ouvert la marque par Jérémy Choplin (32e) avant de se faire rejoindre en seconde période (but de Grbic, 53e) reste 3e, à un point des Lensois.

Mauvaise opération pour Troyes

Mais c'est Troyes qui a réalisé la plus mauvaise opération de la soirée en étant balayé (4-0) par le promu Chambly, 18e avant cette rencontre et qui restait sur trois défaites de rang, dont un 5-1 à domicile devant Guingamp. L'élimination en Coupe de France face à Bourg-en-Bresse (1-0), pensionnaire de National, a donc laissé encore des séquelles dans les rangs troyens.

Enfin, Caen a conservé son invincibilité depuis l'arrivée de l'entraîneur Pascal Dupraz, le 1er octobre, même s'il aurait pu remonter au classement (15e) après avoir mené (3-1), grâce à un triplé de Jessy Deminguet, avant de se faire rejoindre 3-3 en encaissant deux buts en cinq minutes.

Samedi (15h), Lens aura l'occasion de reprendre la tête de la L2 en accueillant, dans son temple de Bollaert, Sochaux (5e). Forts de leurs six victoires et trois nuls lors des neuf dernières rencontres de L2, les Lensois ne devront pas éprouver trop de difficulté à mater les Sochaliens qui restent, certes, sur deux succès, mais n'ont réussi à s'imposer loin de leur base qu'à deux reprises cette saison (à Niort et Rodez).