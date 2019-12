Après avoir échoué à faire venir Samir Nasri ou Hatem Ben Arfa cet été, Le Havre est proche d'enrôler une star. En conférence de presse, Paul Le Guen s'est dit "rassuré" sur l'état physique du joueur de 31 ans, victime en février 2018 d'une rupture des ligaments croisés. L'ancien coach du PSG est surtout conquis par "l'état d'esprit" de Bony, qui semble prêt à rejoindre l'aventure du HAC, même s'il n'est pas encore prêt à jouer un match entier, selon lui.

Le HAC, sixième de L2 et qui accueille vendredi Chambly (quinzième) pour le dernier match avant la trêve de Noël, vise la montée en L1. Onze ans après sa dernière relégation. L'expérience et le talent de Wilfried Bony pourraient aider les Havrais dans cet objectif. "Je pense qu'il se sent bien ici et on se sent bien avec lui. C'est un joueur qui a des références et ça se sent tout de suite dans les entraînements", a confié Paul Le Guen. Cependant, le joueur n'a plus joué de match officiel depuis le quart de finale de Coupe d'Afrique des nations Côte d'Ivoire-Algérie (1-1 ap, 3-4 aux t.a.b), cet été.

Le Guen rencontre ses dirigeants ce jeudi

Passé par Manchester City (2015-2017), Swansea et Al-Arabi (Qatar), où il avait joué sept matches dans le cadre d'un prêt, Bony avait remporté la CAN 2015 avec les Eléphants. Une réunion de travail est prévue jeudi soir entre Le Guen et les dirigeants du HAC qui sembleraient favorables à renforcer une attaque qui compte déjà Tino Kadewere, meilleur buteur de L2, et Jamal Thiaré dans ses rangs.