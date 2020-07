LIGUE 2 - Le club de Guingamp a annoncé jeudi que l'équipe était en quatorzaine après la découverte la semaine dernière de cinq cas de Covid-19 à l'issue d'un stage de préparation sur la côte bretonne.

Le sport reprend petit à petit en France mais le virus ne disparait pas. L'En Avant Guingamp peut témoigner. Les cas détéctés au club sont deux membres de l'encadrement, qui ont ressenti des symptômes lors des derniers jours du stage et trois joueurs, qui ont été testés positifs dans les jours qui ont suivi. Aucun n'a développé de symptômes graves. Dans la mesure où les joueurs et l'encadrement vivaient en collectivité lors de l'apparition des cas, les autorités sanitaires ont recommandé l'isolement pendant 14 jours à dater de la fin du stage pour tous ses participants.

Au niveau de la préparation, ce n'est pas l'idéal

Les entraînements, suspendus à l'apparition des cas, ne reprendront que le 6 août, et les trois matches amicaux prévus contre Niort (1er août), Le Mans (5 août) et Le Havre (8 août) ont dû être annulés. En revanche, les mesures ne concernent pas l'équipe féminine, qui s'entraînait ailleurs et pourra disputer sa demi-finale de Coupe de France dimanche contre l'Olympique lyonnais au stade du Roudourou (15H00), en présence d'un nombre limité de spectateurs.

"Au niveau de la préparation, ce n'est pas l'idéal", a déclaré à l'AFP Xavier Gravelaine, directeur sportif du club. "Mais on s'adapte. On restructure le programme prévu. Et ça va être comme ça partout en France pendant toute la saison". Mercredi, le FC Nantes avait annoncé que cinq salariés de son groupe professionnel avaient été testés positifs au coronavirus, après les premiers trois cas, dont un joueur, révélés la semaine dernière.

