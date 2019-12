Depuis sa défaite à Lens (1-0) le 2 novembre, le FC Lorient enchaîne les victoires. En cinq matches, les Lorientais ont glané 15 points sur 15 possibles. Ce vendredi soir, les Merlus se sont imposés sur la plus petite des marges face au quatorzième, l'AJA (1-0). Jimmy Cabot a délivré les siens à la 65eme. A dix minutes de la fin, le gardien auxerrois Mathieu Michel a stoppé le penalty de Pierre-Yves Hamel.

Grâce au onzième but d'Adrian Grbic ce vendredi soir, Clermont a remporté un précieux succès face au Havre (2-1), un adversaire direct dans la course aux barrages. Désormais cinquièmes, les Clermontois ont ouvert le score par David Gomis avant que Tino Kadewere égalise à la 33e minute, le seizième but pour le meilleur buteur de L2. Dans une semaine, les hommes de Pascal Gastien tenteront de conforter leur cinquième place sur la pelouse de Caen.

Première défaite pour Dupraz avec Caen

Du côté du Stade Bonal, les Sochaliens ont été freînés par Grenoble, onzième (1-1). Cependant les Lionceaux peuvent se satisfaire de ce point obtenu car les joueurs de Philippe Hinschberger ont ouvert la marque par Eric Vandenabeele à la 73e minute. Bryan Lasme lui a répondu peu avant la fin du temps additionnel (89eme minute). Les Sochaliens sont septièmes, à deux points du cinquième.

Valenciennes sur le fil. Les Nordistes ont battu le Paris FC (1-0), 19e au classement, dans les arrêts de jeu. L'attaquant Teddy Chevalier a libéré les siens en prenant ses responsabilités sur penalty. Avec ce succès, Valenciennes, 8e, possède 27 points, comme Sochaux, et peut rêver d'accéder aux barrages en mai prochain.

Dans les autres matches, Rodez, s'est imposé à domicile face à Caen, treizième (2-1). C'est la première défaite pour les Malherbistes depuis l'arrivée de Pascal Dupraz début octobre. Au Stade Marcel Picot, Nancy, neuvième, a gagné en toute fin de rencontre face à Châteauroux (2-1). En prenant le meilleur sur la lanterne rouge, Orléans (3-2), Le Mans grimpe à la dix-huitième place. Le match Chambly-Niort qui a débuté avec 30 minutes de retard a vu les Picards s'imposer (3-2). Les hommes de Bruno Luzi sont quinzièmes et devancent leur adversaire du soir de deux places.