LIGUE 2 - Patrice Garande, de retour sur un banc deux ans après son départ de Caen, a été choisi pour devenir le nouvel entraîneur de Toulouse. Malgré une saison 2019-2020 très compliquée pour le club de la Ville rose et une probable relégation en L2, le technicien a estimé, dans un entretien accordé au site officiel du TFC ce jeudi, que le challenge était "excitant".

Deux ans après son départ de Caen, Toulouse est le nouveau point de chute de Patrice Garande. Le technicien a fait part, jeudi, de son plaisir d'avoir retrouvé un poste d'entraîneur au TFC, dont la vente à un fonds américain reste à conclure et dont le destin sportif oscille entre L1 et L2. "C'est une nouvelle aventure pour moi qui débute à Toulouse. Je la trouve excitante. Dans la situation dans laquelle j'étais, c'était important de retrouver un projet, et celui du TFC m'a tout de suite intéressé", a souligné le technicien sur le site internet du club.

Patrice Garande succède à Denis Zanko qui a retrouvé son poste de directeur du centre de formation. L'ancien entraîneur caennais a signé un contrat de deux ans et arrive avec son adjoint Jean-Marie Huriez. Pour Patrice Garande, le TFC est "un grand club dans une situation délicate". "Le challenge n'en est que plus excitant de mon point de vue", a-t-il affirmé. Toulouse a réalisé une saison catastrophique et était lanterne rouge avec seulement trois victoires au moment de l'arrêt du championnat en raison de la pandémie du coronavirus,

Au moment de reprendre, après deux années à l'arrêt, Garande reconnaît avoir des "émotions partagées". Car s'il y a "l'excitation de reprendre, de retrouver les joueurs et débuter la préparation", il ne peut "occulter la pandémie". Mardi, quatre joueurs toulousains ont été annoncés positifs au Covid-19 et placés en quatorzaine. Cependant les examens complémentaires ont montré qu'ils n'étaient plus contagieux.

De son côté, Patrice Garande a prévu de reprendre l'entraînement lundi.

