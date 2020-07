LIGUE 2 - Le Conseil d'Etat a confirmé ce mardi la décision de la Fédération française de football de reléguer Le Mans et Orléans, respectivement 19e et 20e de L2 lors de l'interruption de la saison à cause de la pandémie de coronavirus, en National la saison prochaine.

Déboutés par le Conseil d'Etat, Orléans et Le Mans ont pris acte mardi de leur relégation en National, regrettant malgré tout une décision "aussi injuste que cruelle". "Le Conseil d'État a confirmé la décision du Comex de la FFF de réformer le vote de l'Assemblée générale de la LFP qui faisait passer le format de la Ligue 2 à 22 clubs pour la saison 2020-2021", expliquent dans un communiqué les deux clubs, qui espéraient être maintenus en L2 et avaient déposé un recours en référé devant la plus haute juridiction administrative en ce sens.

Le Mans et Orléans, respectivement 19e et 20e de Ligue 2 à l'issue d'une saison tronquée par le coronavirus, avaient été entendus vendredi par le juge des référés, mais se sont heurtés aux arguments de la FFF, qui a mis en avant les risques pour la santé des joueurs et le casse-tête organisationnel que représenterait une L2 à 22.

