Coup d'arrêt pour Le Havre. Malgré presque une mi-temps complète en supériorité numérique contre le Paris FC, le leader de Ligue 2 n'a pas réussi à gagner vendredi lors de la septième journée et reste sous la menace de Lorient qui joue contre Clermont, samedi. Les Havrais et le meilleur buteur Tino Kadewere, 9 buts cette saison, se sont heurtés à la défense de la lanterne rouge, qui n'avait pris qu'un point et encaissé 11 buts lors des six premières journées, et n'ont pas réussi à gagner un cinquième match consécutif.

Impuissants malgré l'expulsion juste avant la mi-temps du Parisien Mohammed Rabiu (45e), les leaders ont touché la barre en fin de match, avant d'être à leur tour réduit à 10 avec le carton rouge adressé à Pape Gueye (85e). Cette contre-performance, associée aux faux pas de Valenciennes à Sochaux (0-0) et de Chambly contre Auxerre (4-1), font les affaires de Lorient, qui joue samedi à Clermont (14h45) et pourrait reprendre seul la tête du classement en cas de succès en terre auvergnate.

Le Mans la tête sous l'eau, Chambly la tête dans le seau

En attendant, la bonne opération de la soirée est pour Rodez, qui a assommé le Mans (4-1) et qui remonte du même coup à la quatrième place. Troyes a battu Caen grâce à un but en toute fin de match (2-1) et se positionne à un point du 5e rang, synonyme de barrages.

L'autre évènement de la soirée est le but contre Chambly de l'Auxerrois Eddy Sylvestre, prêté par Nice dans les toutes dernières heures du mercato. Le promu de l'Oise n'avait pas encaissé de but de la saison en championnat, et tenait alors une invincibilité longue de 559 minutes. La défense a ensuite complètement craqué, encaissant trois autres buts et concédant du même coup la première défaite en Ligue 2.

Loin de la tête du classement, Ajaccio n'a pas réussi à battre Orléans (0-0), qui reste sur 13 matches en Ligue 2 sans victoire lors que Guingamp et Nancy restent aussi accrochés au ventre mou (1-1). La 7e journée se termine avec le match entre Lens et Châteauroux, lundi à 20h45.