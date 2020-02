Lorient, qui pouvait prendre provisoirement 8 points d'avance en tête de la Ligue 2, a raté le coche, battu 2-1 sur la pelouse de Guingamp, samedi lors de la 24e journée du championnat. Les Merlus avaient pourtant trouvé la faille dès la 5e minute de ce choc breton grâce au 15e but de la saison du jeune Yoane Wissa (23 ans). Mais les leaders de Ligue 2 ne sont pas parvenus à doubler la mise et ont été rejoints à la 37e minute par un but de Bryan Pelé, à la suite d'une belle action collective guingampaise.

Lorient a craqué dans les dernières minutes

La deuxième période a été animée, mais les locaux ont dû attendre la 90e minute pour trouver la faille grâce à Youssouf M'Changama, d'une frappe puissante que n'a pu stopper le gardien de Lorient, Paul Nardi. Un quart d'heure plus tôt, le numéro 10 de Guingamp avait déjà failli donner l'avantage aux siens, sur une reprise depuis l'extérieur de la surface qui avait heurté le poteau.

Cette défaite, la première en championnat depuis le 20 décembre à Valenciennes (3-0), est une mauvaise opération pour Lorient, qui pourrait voir Lens revenir à seulement deux points en cas de succès lundi face à Grenoble en clôture de cette 24e journée. Mauvaise nouvelle également pour Lorient: son capitaine, Fabien Lemoine, a dû quitter les siens à la mi-temps, blessé en toute fin de première période. De son côté, Guingamp grimpe de deux places au 7e rang du championnat avec 35 points, bien loin cependant des 42 unités d'Ajaccio, 3e. kau/jde