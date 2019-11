Troyes n'aura pas été privé de son stade bien longtemps. Le club aubois a annoncé jeudi que le Stade de l'Aube, fermé en raison de défauts constatés sur deux tribunes, pourra rouvrir le 22 novembre. "Des interventions sur les tribunes Seine et Vitoux ont été annoncées par Troyes Champagne Métropole, elles débuteront à compter du lundi 18 novembre" et dureront trois jours, a fait savoir l'Espérance sportive Troyes Aube Champagne, quatrième de Ligue 2, dans un communiqué. "Celles-ci permettront la réouverture du Stade de l'Aube pour la 15e journée de Domino's Ligue 2, à l'occasion de la réception de Chambly", vendredi 22 novembre.

Le 31 octobre, à l'occasion d'un contrôle, un défaut avait été constaté sur la tribune Seine, avait annoncé dimanche la communauté d'agglomération Troyes Champagne Métropole, propriétaire de l'enceinte. Par "principe de précaution", la tribune avait été partiellement fermée au public à l'occasion de la rencontre Estac-Valenciennes, le 1er novembre.

Un cabinet d'expertise avait ensuite réalisé un examen plus approfondi de cette tribune ainsi que de la tribune Vitoux, construite la même année, et sur laquelle un défaut similaire avait été observé. Les services de Troyes Champagne Métropole avaient alors décidé de fermer le stade pour "prévenir tout éventuel danger pour les spectateurs". Cette fermeture avait eu pour conséquence l'inversion de la rencontre du 7e tour de Coupe de France entre Troyes et Bourg-en-Bresse (N1). Initialement prévu le vendredi 15 novembre au Stade de l'Aube, le duel aura finalement lieu dans l'Ain.