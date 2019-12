Lens a renversé l'AC Ajaccio (2-1) samedi en Corse dans le choc de la 18e journée de Ligue 2, pour consolider sa place de dauphin, deux unités derrière Lorient, qui avait enchaîné vendredi un 5e succès face à Auxerre. L'enjeu était clair pour Ajaccio et Lens avant la rencontre : renforcer ou s'emparer de la 2e place en championnat. A ce jeu-là, les Lensois se sont montrés les plus réalistes au stade François-Coty.

Menés en première mi-temps suite à une combinaison astucieuse de l'ACA sur corner, conclue au point de penalty par Qazim Laci (12e) pour tromper Jean-Louis Leca, les Sang et Or peuvent remercier Florian Sotoca, auteur de ses 4e et 5e buts de la saison. L'attaquant de 29 ans a d'abord profité de la glissade malheureuse de Diallo pour ajuster Benjamin Leroy et égaliser (57e).

Quelques minutes plus tard, il a conclu une superbe action collective, initiée par Gaetan Robail, relayée ensuite par Moukandjo, qui a décalé Haidara dont le centre a trouvé l'attaquant nordiste (71e). Lens, qui devait éviter un nouveau faux pas après une élimination surprise à Dieppe (5e division) le week-end dernier en Coupe de France (2-1), conserve sa seconde place au classement, deux points derrière Lorient, leader.

Les Merlus (39 pts) s'étaient imposés 1 à 0 face à Auxerre vendredi, leur 5e succès d'affilée en championnat. Ajaccio reste 3e (33 pts), quatre points derrière son adversaire du jour, mais sous la menace de Troyes (4e, 32 pts), qui joue lundi soir à Guingamp (20h45) en clôture de cette 18e journée.