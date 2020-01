Au soir de la 38eme journée, cette victoire obtenue ce vendredi au forceps face à Nancy vaudra peut-être de l'or pour Lorient. Les Merlus ont en effet débloqué la situation dans les toutes dernières secondes. Les Bretons continuent donc leur excellente série en championnat, avec sept victoires sur les huit derniers matches depuis leur défaite à Lens début novembre. Les Lorientais ont provisoirement quatre points d'avance sur les Sang et Or. L'AC Ajaccio est à six longueurs.

Les Ajacciens étaient la deuxième équipe de haut de classement sur le pont vendredi, en attendant Lens-Clermont samedi à 15 h, et Le Havre-Troyes lundi à 20h45. L'ACA ne s'est pas manqué en s'imposant également sur le fil à Caen (1-0), aidé par l'infériorité numérique des Normands pendant plus de 50 minutes (ndlr : Benjmain Jeannot). Mohamed Youssouf a délivré ses partenaires d'une frappe sous la barre (90e+2).

Valenciennes intègre le Top 5, qualificatif pour le pré-barrage, après sa victoire (1-0) sur le Mans grâce au dixième but de la saison de Teddy Chevalier. Dans la course pour le maintien, la bonne opération est pour Orléans, victorieux de Guingamp (2-0). La lanterne rouge vient d'enchaîner une deuxième victoire à domicile, elle qui n'avait pas gagné au stade de la Source entre avril et décembre 2019.

Plus agressifs, les Orléanais ont surpris les Guingampais grâce à leur recrue Arial Mendy, arrivé en prêt de Lens. Le latéral gauche a marqué dès la 7e minute et réalisé le centre qui a amené le second but. Malgré ce succès, Orléans reste dernier mais se trouve désormais à un point du Paris FC, dix-neuvième et qui a concédé un nouveau nul (0-0) contre Rodez avec René Girard comme entraîneur, et à deux unités de Niort, qui a tenu le match nul malgré son infériorité numérique contre Châteauroux (1-1). En milieu de classement, Auxerre a battu Sochaux (2-1), tandis que Grenoble et Chambly n'ont pas réussi à marquer (0-0).