Le leader Lorient est allé se relancer en battant vendredi Rodez (1-0) en Aveyron alors qu'Ajaccio s'est emparé de la deuxième place de L2 grâce à sa victoire face au Mans (2-0), à l'issue des matches de la 26e journée. Les Merlus ont assuré l'essentiel au Stade Paul Vignon, se donnant un peu d'air avant le match de leurs ex-dauphins lensois samedi face à Caen. La victoire des Bretons marque surtout la fin de la disette pour Lorient, après leurs deux défaites de rang concédées à Guingamp puis à domicile face à Clermont.

Les Sang et Or (3e) iront défier Caen (16e) samedi et auront à coeur de reprendre leur deuxième place de L2, tombée dans l'escarcelle d'Ajaccio qui ont vaincu les Manceaux, 19e et relégables.

Mauvaise opération pour Le Havre (7e) qui s'est fait surprendre sur la pelouse du stade Océane par la lanterne rouge Orléans (2-1). Les hommes de Paul Le Guen voient du coup l'En-Avant Guingamp qui a fait match nul à domicile contre Sochaux (1-1) et qui reste sur une série de cinq rencontres sans défaite, leur prendre la sixième place.

Le Paris FC créé l'exploit à Clermont

Dans les autres matches de la soirée, Niort (18e) a dominé Valenciennes (8e) à domicile (1-0), Grenoble a été battu (1-0) au stade des Alpes par Châteauroux malgré la domination des Isérois pendant la majeure partie de la rencontre. Clermont a été battu également à domicile par le Paris FC (17e) et Chambly (13e) s'est imposé (2-1) face au dixième Nancy. Lundi Auxerre se déplace à Troyes en clôture de cette 26e journée de L2.