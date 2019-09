C'est la réaction parfaite pour Lorient. Après la déception subie face à Guingamp (0-1), les Lorientais ont su rebondir immédiatement avec une victoire à Clermont (0-2) samedi dans le cadre de la 7e journée. Un succès qui leur permet de prendre le fauteuil de leader de la Ligue 2. Les Merlus sont assurés de la conserver lundi, puisque le dernier match de la journée entre équipes du bas de tableau, Lens-Châteauroux à Bollaert, n'aura en effet aucune incidence sur la tête du classement.

Sous le chaud soleil d'Auvergne, le match a démarré sur les chapeaux de roue. Lorient a ouvert le score dès la 3e minute grâce à Yoane Wissa. Le meilleur buteur breton, superbement lancé dans le dos de la défense adverse par Hamel, a trompé de près le gardien Maxime Dupé (1-0, 3e). Adrian Grbic a eu la balle d'égalisation au bout du pied à la 9e minute, mais le tir du droit des six mètres de l'avant-centre autrichien de Clermont a été repoussé par le gardien Paul Nardi.

Et c'est Lorient qui a creusé l'écart à la 22e minute par l'intermédiaire de Sylvain Marveaux: un but à la Arjen Robben du milieu offensif lorientais, qui a décoché un tir sec du gauche des 18 m après avoir poussé son ballon du pied gauche le long de la surface. Malgré les efforts et les occasions clermontoises en seconde période, et l'exclusion du Lorientais Maxime Etuin à la 89e minute pour un pied haut, le score n'a plus évolué. Les Merlus demeurent invaincus à l'extérieur, où leur bilan est désormais de 3 victoires et 1 nul. Clermont a concéde sa deuxième défaite consécutive. Troisième après 5 journées, l'équipe de Pascal Gastien n'est plus que septième.