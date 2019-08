Clermont et Lorient, tous deux vainqueurs (1-0), ont pris seuls, à égalité parfaite, la tête de la Ligue 2 à l'issue de la 4e journée, vendredi. Clermont s'est imposé à Orléans (17e) et Lorient à domicile contre Sochaux (12e). Avec dix points (3 victoires et 1 nul), les deux équipes de tête comptent désormais deux longueurs d'avance sur l'étonnant promu Chambly (3e avec 8 pts) qui a rapporté un très bon nul 0-0 de Caen (11e).

Cinq équipes suivent à trois points des leaders : Lens, qui reçoit Le Havre (10e) samedi, Niort, vainqueur 1-0 sur le terrain du Paris FC (18e), Rodez, battu 1-0 à Valenciennes, l'AC Ajaccio qui l'a emporté 1-0 à Châteauroux (19e), et Valenciennes. La journée se terminera lundi avec l'affiche Auxerre (15e) - Guingamp (14e).

Nancy, c'est fou

A Nancy la réception du Mans a été mouvementée. Les Nancéiens, à neuf, ont remporté leur premier succès de la saison (2-1) avec un but de Vagner dans le temps additionnel, face à un promu manceau qui a enregistré sa quatrième défaite en autant de matches et ferme donc la marche avec zéro point ! La rencontre a été interrompue quelques instants avant la pause par l'arbitre Mehdi Mokhtari en raison de chants insultants envers la Ligue de football professionnel (LFP) de la part de quelques supporters lorrains. Les joueurs locaux sont allés raisonner les leurs et le match a pu reprendre quelques instants avant que ne soit sifflée la mi-temps.

L'attaquant cap-verdien de Nancy Vagner a marqué les deux buts de son équipe, le premier sur coup franc (10e) et le second sur penalty (90+5). Le Mans avait égalisé sur un penalty de Vincent Créhin (57e). Trois cartons rouges ont été distribués au cours de la rencontre, aux Nancéiens Baptiste Valette (53e) et Ernest Seka (60e), et au Manceau Rémy Boissier dans le temps additionnel (90+3).

Cinq équipes n'ont toujours pas gagné le moindre match après quatre journées: Grenoble, Orléans, le Paris FC, Châteauroux et Le Mans, le promu dont la saison s'annonce d'ores et déjà difficile...

Trois joueurs sont en tête du classement des buteurs avec quatre réalisations: Gaëtan Courtet (AC Ajaccio), Adrian Grbic (Clermont) et Tino Kadewere (Le Havre).