LIGUE 2 - Dans un communiqué publié lundi sur son site officiel, le FC Sochaux, actuellement quatorzième de L2, a indiqué qu'il avait été officiellement repris par le groupe chinois Nenking.

C'est désormais officiel. Le FC Sochaux a changé de propriétaire, mais reste sous la coupe d'un groupe chinois. Le club de Ligue 2 a annoncé lundi être dorénavant détenu par la société Nenking. Cette annonce ne constitue guère une surprise : ce conglomérat spécialisé dans l'immobilier avait déjà officieusement pris les rênes du club l'été dernier, suite aux problèmes économiques rencontrés par Tech Pro, un autre groupe chinois alors propriétaire du FCSM.

Nenking a ainsi nommé à l'été 2019 Samuel Laurent au poste de directeur général et Thomas Deniaud à celui de directeur sportif, afin d'administrer le club au quotidien. Samuel Laurent avait expliqué à sa prise de fonction vouloir faire remonter le club en L1 d'ici trois ou quatre ans. Lors du conseil d'administration de décembre 2019, Frankie Yau, numéro deux de Nenking, avait succédé à Frédéric Dong Bo, Patron de Tech Pro, au poste de président de la SASP Sochaux-Montbéliard et ancré encore un peu plus la présence de Nenking.

