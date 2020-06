LIGUE 2 - A l'occasion de la présentation de son nouvel entraîneur, Didier Ollé-Nicolle, le président du Mans a annoncé mardi que le club sarthois et Orléans, relégués en National à la suite d'une décision de la FFF la semaine passée, allaient déposer des recours.

Le président du Mans FC, Thierry Gomez, a annoncé mardi que son club et Orléans, relégués en National après le refus de la Fédération française de football d'une Ligue 2 à 22, allaient déposer des recours. "Je pense qu'on va faire un recours au Comité national olympique et sportif français (CNOSF) et au Conseil d'Etat et je pense que dès demain (mercredi), ça sera fait", a déclaré Thierry Gomez lors d'une conférence de presse, précisant que le club d'Orléans était associé à la démarche.

Les deux recours seront déposés en parallèle : "On a quelques arguments mais on laisse la priorité au Comité et au Conseil", a-t-il ajouté. Cependant, le président manceau a martelé que le club était désormais en National : "On fait partie des domages collatéraux du virus... Il faut l'accepter... On va avoir un championnat compliqué, dur, il va falloir s'y préparer". "Si dans 15 jours, un mois, on est repêchés, ne vous inquiétez pas on saura s'adapter. Mais aujourd'hui, on est en National. Il faut que tous les joueurs qui viennent chez nous ou qui souhaitent rester ou signer, doivent se préparer pour vivre un championnat en National", a-t-il insisté.

Il s'exprimait lors de la conférence de presse de présentation du nouvel entraîneur, Didier Ollé-Nicolle, qui aura pour mission d'obtenir une remontée en Ligue 2 dès la première saison.

