LIGUE 2 - Alors que l'assemblée générale de la Ligue avait acté la semaine passée le passage à 22 clubs la saison prochaine en L2, le comité exécutif de la Fédération française de football a fait machine arrière ce mercredi, provoquant la relégation du Mans et d'Orléans (19e et 20e de Ligue 2) en National. Deux clubs qui pourraient bientôt lancer des recours.

"On va continuer". Les présidents du Mans et d'Orléans, relégués en National mercredi après le rejet par la Fédération française de football (FFF) d'une Ligue 2 à 22, envisagent des recours et se préparent aussi à se relancer sur le terrain. "Il y aura peut-être des recours", a déclaré à l'AFP Thierry Gomez, président du Mans. "On va attendre le procès-verbal du Comex (comité exécutif de la FFF). Après on aura une réunion avec nos conseils... On le fera peut-être pour aller au bout", a-t-il expliqué, sans trop d'illusions sur l'éventualité qu'une décision intervienne à temps pour rétablir le club en L2 la saison prochaine.

Son homologue d'Orléans, Philippe Boutron, s'est montré plus catégorique. "On va continuer très certainement. De tous les recours actuels dans le football, on est les seuls à s'appuyer sur un règlement et un vote et à avoir respecté les procédures." "Pour la première fois peut-être, le foot pro avait fait preuve de solidarité. Et derrière, un monsieur tout seul (ndlr : Noël Le Graët, le président de la FFF) décide de tout. Cela veut dire clairement que la LFP (Ligue de football professionnel), les conventions et les votes ne servent à rien", a-t-il insisté.

"Pour nous, c'est clairement une double peine. Déjà, le championnat s'est arrêté et on a perdu des recettes (droits TV, spectateurs...). En plus, on va cumuler avec les difficultés d'une relégation. Il y a aura forcément des conséquences sur les structures humaines du club. On n'aura pas le choix. On va réduire la voilure. Le budget était presque de 10 millions d'euros cette année. Il va être divisé par deux", a-t-il ajouté.

Même sanction pour Le Mans, qui avait connu la Ligue 1 dans les années 2000 avant de sombrer en amateur à la suite de problèmes financiers puis de remonter peu à peu la pente : le club sarthois va devoir se passer de "5 à 6 millions" l'an prochain après avoir déjà perdu "plusieurs centaines de milliers d'euros" cette saison, selon son président. Pour Thierry Gomez, la décision de la FFF a "fait voler en éclats" le message "de solidarité hyper positif qui avait été envoyé, qui aurait pu servir de socle aux sujets qui vont arriver et qui vont être beaucoup plus compliqués à aborder : la gouvernance ou le déplafonnement des droits télé".

