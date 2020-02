Et de quatre ! Troyes est allé s'imposer à Orléans (2-0) pour se hisser à la deuxième place de Ligue 2 aux dépens de l'AC Ajaccio, tenu en échec à Valenciennes (0-0) et rétrogradé à la troisième place vendredi lors de la 27e journée. Les Troyens, sûrs de leur force, ont logiquement dominé une pâle équipe d'Orléans, cueillie à froid dès la 3e minute par la réalisation du Sud-Coréen Suk Hyun-jun. Barthelémé a clos la marque (50e) pour offrir un succès mérité aux hommes de Laurent Batlles qui reviennent à 4 points du leader lorientais opposé à Chambly samedi.

Bonne opération également pour Le Havre, vainqueur à Châteauroux (3-0) au terme d'une partie bien maîtrisée. Le HAC a été lancé par son buteur Tino Kadewere, qui a signé son retour en début de match (3e). L'attaquant zimbabwéen, cédé à Lyon mais conservé sous forme de prêt, a marqué son 19e but de la saison. Thiaré a doublé la mise dix minutes plus tard avant que Dina Ebimbe ne donne plus d'ampleur à la victoire havraise (90e+3).

Clermont, vainqueur d'un match très heurté à Nancy (2-1) avec une exclusion de chaque côté, conserve sa 5e place à égalité avec Lens qui se déplace lundi au Paris FC. De son côté, Caen s'est mis sur la voie du succès d'abord grâce à un penalty transformé par Jessi Pi (17e) puis par un but gag, un contre-son-camp incroyable, par le gardien Brice Maubleu. Alors qu'il s'apprêtait à dégager de la main un ballon récupéré, le pauvre gardien l'a tout simplement envoyé dans son propre but à la stupeur générale des supporters et des joueurs grenoblois (18e).

Dans le ventre mou du championnat, l'AJ Auxerre gagne deux places pour se hisser à la 10e place à la faveur d'un succès logique aux dépens de Niort (3-1) toujours englué dans le bas du classement (18e). Pour sa part, Le Mans a souffert devant Guingamp (2-1), mais a fini par s'imposer grâce à un doublé d'Aboubakarry Kanté (9e, 69e). Le but inscrit par Ronny Rodelin sur un ballon relâché par le gardien manceau a entretenu l'espoir, en vain (76e). A force de pousser, Sochaux a arraché l'égalisation dans le temps additionnel face à Rodez (1-1), Jérémy Livolant ayant répondu sur penalty (90+2) à Ouhafsa (69e).