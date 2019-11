C'est la fin d'une très longue série. Après huit matches consécutifs sans victoire, Le Havre a renoué avec le succès en battant largement Guingamp (4-0) dans le match de clôture de la 15e journée de Ligue 2. Grâce à ce succès, qui s'est dessiné en seconde période, les Marine et Bleu, leaders le 30 août au soir de la 6e journée après leur triomphe à Caen et tombés depuis dans la seconde moitié du tableau, retrouvent de la hauteur. Ils sont désormais sixièmes, devant l'en Avant qui subit un coup d'arrêt et n'est plus que neuvième.

Les deux équipes ont d'abord offert au maigre public du Stade Océane un bien triste spectacle au cours d'une première demi-heure soporifique, où le premier tir cadré, et contré, a été déclenché à la 21e minute par un Guingampais. Après cette première demi-heure, les débats se sont légèrement agités, mais pas de quoi fouetter un chat. Le match a basculé en début de seconde période, en faveur du Havre plutôt dominé jusque là.

Après un centre de la gauche et un premier tir repoussé par le gardien breton Archivage, Dina Imbibe s'est ouvert le chemin des filets d'un plat du pied droit à la limite de la surface (54e). Six minutes plus tard, à peu près du même endroit, Fontaine a doublé la mise d'un tir enroulé. Thiaré, en poussant dans les filets un ballon repoussé par l'arête gauche du but de Guivarch sur un tir de Kadewere, a fait gonfler l'addition à la 70e minute avant que le meilleur buteur de L2, ne porte à 13 son total de buts cette saison en transformant un penalty dans les ultimes secondes.