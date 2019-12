Paul Le Guen ne désespère pas de signer un grand nom au Havre. Après avoir approché Samir Nasri puis Hatem Ben Arfa au cours de l'été, l'entraîneur normand a mis à l'essai Wilfried Bony depuis lundi. Même si tout n'est pas parfait, l'ancien technicien de l'OL aimerait le voir davantage à l'oeuvre avant de se décider. "Il s'intègre très bien, j’aimerais poursuivre un petit peu, je vais en parler avec lui, a affirmé Paul Le Guen ce jeudi en conférence de presse. Je pense qu’il se sent bien ici et on se sent bien avec lui. Ce joueur a des références et ça se sent tout de suite lors des entraînements."

Cependant, Wilfried Bony n'est plus le joueur qui enchaînait les buts en Premier League aux milieux des années 2010. En janvier 2015, l'attaquant international ivoirien (55 sélections) est devenu le joueur africain le plus cher lorsque Manchester City a dépensé environ 36 millions d'euros sur le bureau du président de Swansea pour l'enrôler. Sauf que chez les Citizens, l'ancien joueur du Sparta Prague n'a pas convaincu. Prêté ensuite à Stoke City et revendu à Swansea, Wilfried Bony, victime d'une rupture des ligaments croisés en 2018, n'a jamais réussi à retrouver son efficacité.

Wilfried Bony n'a pas convaincu à Manchester City.AFP

Après un prêt chez les Qataris d'Al-Arabi en 2019, l'attaquant de 30 ans est à la relance. Dans un entretien accordé à Paris-Normandie, Paul Le Guen a assuré être en contact avec le joueur depuis un mois. "Ça fait un moment qu’il n’a pas de club, on saisit donc l’occasion de lui tendre la main, de le prendre à l’essai. Ça ne coûte rien", a-t-il noté. L'entraîneur havrais s'est donné une semaine pour bien réfléchir. En cas d'échec, il pourra toujours se reposer sur Tino Kadewere, meilleur buteur de Ligue 2 avec 15 buts.