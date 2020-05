Prêts à racheter Toulouse, des investisseurs sino-américains pourraient se rabattre sur Caen

LIGUE 2 - Selon les informations de L'Equipe, les investisseurs sino-américains, qui pensaient pouvoir racheter le Toulouse Football Club ces dernières semaines, pourraient finalement se rabattre sur le Stade Malherbe Caen.

Il faudra sûrement attendre avant de voir le Toulouse Football Club être racheté. D'après les informations de L'Equipe, le groupe sino-américain, à la tête de l'OGC Nice il y a encore un an avant l'intronisation de Jim Ratcliffe, pourrait finalement se rabattre sur le Stade Malherbe Caen, un autre pensionnaire de Ligue 2. Le quotidien assure qu'Olivier Sadran, le président du TFC, n'a jamais montré un grand enthousiasme face au projet présenté par ces éventuels repreneurs et qu'il ne serait pas pressé de vendre.

Ces derniers, représentés par Gauthier Ganaye, auraient donc ciblé le club normand réputé pour sa formation. Dans son histoire récente, Caen a montré qu'il savait façonner les jeunes : Jérôme Rothen, Grégory Tafforeau, Mathieu Bodmer, Bernard Mendy au début des années 2000, Raphaël Guerreiro, vendu à Lorient en 2013, ou encore le milieu de terrain Jessy Deminguet qui attise déjà les convoitises en Ligue 1. Il s'agit d'ailleurs du joueur à la plus forte valeur marchande et serait suivi par Nice, Lens, Montpellier, Strasbourg et Lyon selon Ouest-France. L'idée de former des jeunes et de les revendre quelques années plus tard afin de réaliser une belle plus-value serait vue d'un bon oeil par les ex-propriétaires du Gym.

Après sa descente en L2 au printemps 2019, le Stade Malherbe Caen, classé treizième cette saison, a "un trou supérieur à 10 millions d'euros" à éponger selon L'Equipe, qui rappelle également que les investisseurs sino-américains ne sont pas encore entrés en négociations avec les décideurs normands.

