"Si on crève sur un terrain, ce n'est pas bien grave" : le coach de Chambly fustige la FFF et la LFP

En fin de semaine passée, Denis Le Saint s'est positionné contre une reprise du championnat. Le président de Brest a notamment indiqué qu'il ne souhaitait faire prendre aucun risque à ses joueurs et dirigeants dans un contexte de crise sanitaire mondial. Mardi soir, Bruno Luzi, le coach de Chambly, a également milité pour la fin de la saison 2019-2020 dans l'émission 100% Ligue 1 diffusée par le média VL. Sans prendre de gants.

" S’il y a encore le moindre risque, je n’enverrai pas mes gars "

"On a bien compris que la FFF et la LFP, ce qui leur importe c’est de toucher les droits télé… Si on crève sur un terrain, ce n’est pas bien grave du moment que les millions sont touchés. On veut bien comprendre en tant que bons moutons. Après on verra, mais s’il y a encore le moindre risque, je n’enverrai pas mes gars, a indiqué l'entraîneur du dixième de L2. Nous sommes en plein dedans. En région Hauts-de-France, on a été touché assez rapidement."

"Si on reprend, il faudra 3-4 semaines de préparation sinon au bout de 10 jours on va péter les mecs, ça va être n’importe quoi. Je lis ce qui se dit au niveau des instances et je ne suis pas là à me dire si on va reprendre le foot mais si nos compatriotes vont être guéris ou vont décéder, c’est tout ce que je regarde. Ça devient grave, ça menace tout le monde", a conclu l'entraîneur du promu.