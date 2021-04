Auxerre commence de plus en plus à voir ses rêves s'envoler. L'AJA a concédé le nul (1-1) face au Havre lundi soir au stade Abbé-Deschamps en match décalé de la 31e journée de Ligue 2. Après cette nouvelle contre-performance, les hommes de Jean-Marc Furlan, 6es au classement, sont à six longueurs des 4e et 5e places, synonymes de pré-barrage, occupées par Grenoble et le Paris FC avec le même nombre de points.

Après une première demi-heure où il ne s'est quasiment rien passé si ce n'est deux tirs du Havrais Alaoui dans la surface, contrés par des défenseurs adverses, Auxerre s'est enhardi. Gorgelin a effectué les premiers arrêts d'un gardien dans cette rencontre aux 34e et 35e minutes, sur des tirs lointains d'Autret et Touré, avant l'ouverture du score par Auxerre. Dugimont, le deuxième meilleur buteur du club bourguignon, servi par une passe lumineuse d'Autret qui avait intercepté au milieu du terrain un ballon mal relancé par Fontaine, a ajusté de près le gardien havrais (1-0, 39e).

Jean-Marc Furlan, coach d'Auxerre Crédit: Getty Images

Ligue 2 Pascal Dupraz et Caen, c'est terminé 23/03/2021 À 20:17

Huit matches sans succès.

Mais les Havrais ont démarré la seconde période en trombe. Et après un coup-franc dangereux de Cornette dont le ballon a frôlé la lucarne droite des buts de Léon, ils ont obtenu l'égalisation sur un penalty transformé en force par Bonnet, sifflé pour une poussette de Coeff sur Thiaré ((1-1, 54e). Depuis plus deux mois et son dernier succès contre le TFC le 2 février, l'AJA en est désormais à huit matches sans succès.

Les hommes de Paul Le Guen, aux résultats en dents de scie depuis début 2020, gagnent eux un rang au classement (12e) à la faveur de ce nul. Cette 31e journée se terminera mercredi avec un match Dunkerque-Amiens très important pour les Dunkerquois qui, s'il battent les Picards (13es), s'éloigneront de la zone de relégation.

Ligue 2 Tous les leaders battus, le Paris FC en profite 20/03/2021 À 22:22